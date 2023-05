Les élus Consulaires de la CCI Bénin en séance de reddition de compte

La 1ère session ordinaire 2023 de l’Assemblée Consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) s’est tenue, vendredi 23 avril 2023, au siège de l’Institution. Les travaux ont été lancés par le Secrétaire Général du Ministère de l’Industrie et du Commerce, Amzat Salami, représentant la ministre Shadiya Alimatou Assouman.

L’examen et l’adoption des états financiers exercice clos au 31 décembre 2022 et du rapport d’activité 2022 de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) sont les sujets qui occupent les élus Consulaires depuis ce vendredi 23 avril 2023 au siège de la CCI Bénin à Cotonou. Les travaux entrent dans le cadre de la 1ère session ordinaire de l’année 2023 de l’Assemblée Consulaire.

Pour la CCI Bénin, il s’agit de « faire de la bonne gouvernance administrative et financière, un principe sacro-saint et non un slogan » pour une crédibilité vis-à-vis des mandats, de l’Etat et des différents partenaires institutionnels, a fait savoir le président de la CCI Bénin, Arnauld Akapkpo. C’est dans cette perspective que le président a remercié ses collègues élus consulaires de leur participation à cette Assemblée consulaire.

« J’ai la ferme conviction qu’ensemble, nous atteindrons les rives fleurissantes de nos espérances de développement pour notre pays, notamment par les missions de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin en général et à travers les objectifs qui nous sont assignés par le gouvernement », a indiqué Arnauld Akapkpo.

Procédant à l’ouverture officielle des travaux de la 1ère session ordinaire au titre de 2023 de l’Assemblée Consulaire, le Secrétaire Général du Ministère de l’Industrie et du Commerce, Amzat Salami, représentant la ministre Shadiya Alimatou Assouman, a adressé le satisfecit du Ministère de tutelle à la CCI Bénin pour le « respect des délais prescrits pour l’organisation des différentes assises des organes dirigeants de l’Institution consulaire », le « bon déroulement des actions du plan stratégique de développement » et la « sincérité et la concordance des informations contenues dans le bilan de performance établi par le Bureau consulaire ».

« Votre 1ère session de l’année 2023 qui est une session de reddition des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022 et qui se tient dans une période de reprise lente sur le plan économique, ne doit pas vous éloigner des attentes de vos mandants, des objectifs à minima qui vous ont été fixés par le gouvernement et de votre implication à la réalisation du PAG 2021-2026 dans son Pilier 2 ‘’Poursuite de la transformation structurelle de l’économie’’ au travers, entre autres de la mise en place d’un mécanisme d’investissement en capital et en capital-risque », a exhorté le SGM tout en appelant à maintenir le cap.

Le SGM a invité, pour finir, les élus Consulaires à « travailler dans la convivialité » au cours de cette session consacrés aux travaux de la première session ordinaire de l’Assemblée Consulaire pour l’année 2023.

A la fin des travaux de cette assemblée consulaire, le rapport du commissaire au compte et les états financiers 2022 ont été arrêtés à l’unanimité de l’assemblée générale.

Le point des divers a été consacré à l’installation de la nouvelle Vice-Présidente du Bureau consulaire en charge de l’industrie, Madame d’Almeida KOJORI, nouvelle Directrice Générale de la Société des Huileries du Bénin (SHB).

