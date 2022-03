Les croisements entre les équipes du Bénin et de Hong Kong connus

La sélection béninoise de tennis reçoit à Cotonou les 3 et 4 mars, au Stade de l’Amitié, l’équipe chinoise de Hong Kong dans le cadre de la Coupe Davis (groupe 2 mondial). A l’issue du tirage au sort qui s’est déroulé ce matin, les deux équipes sont situées sur les différents croisements. Une occasion pour les deux sélections d’exprimer leur ambition et état d’esprit à la veille de la compétition.

Tout le monde est désormais situé. Les deux équipes et leur staff technique savent à quoi s’attendre à l’issue des tirages au sort. Le Bénin qui ambitionne de se maintenir dans le groupe 2 mondial de tennis se dit satisfaire du résultat des tirages. Les joueurs affiche un très bon état d’esprit avec le numéro 1 béninois qui est prêt pour tout mettre en oeuvre pour réussir. « L’état d’esprit reste le même, l’envie de tout donner pour que le Bénin puisse être bien représenté avec la volonté de réussir, pour connaître la victoire au soir du samedi 5 mars » a fait savoir le capitaine Bruno Danhouan

Les chinois de Hong Kong ne sont pas mois en forme. Le groupe conduit par le capitaine Hong Kit Wong apprécie bien l’ambiance et beaucoup mieux le tirage. Ils sont prêt à tout donner pour réussir la compétition et en sortir victorieux.

Faut-il le préciser, 5 croisements vont meubler la compétions, 4 simples et 1 double.

Le verdict du tirage au sort met au prise dès le vendredi pour le 1er match les deux capitaines (Alexis Klégou face à Hong Kit Wong), le deuxième match sera livré par Delmas N’Tcha et Chak Lam Coleman Wong. Le dimanche la paire Alexis Klégou- Sylvestre Monnou affrontera celle composée par Hong Kit Wong et Chak Lam Coleman Wong pour le troisième match, ensuite la quatrième rencontre mettra au prise Alexis Klégou et Chak Lam Coleman Wong et le dernier match sera livré par Delmas N’Tcha et Hong Kit Wong.

Soulignons que les matches seront livrés en 5 sets et les deux juges de la compétition sont des internationaux nigérians.

Marcel HOUÉTO

3 mars 2022 par