Les contributions d’ORABANK à l’économie béninoise

Implantée au Bénin depuis 32 ans sous la dénomination ‘’FINANCIAL BENIN’’, ORABANK fait partie d’un grand groupe panafricain qui a ses tentacules dans 12 pays d’Afrique notamment les 8 pays de l’UEMOA, le Tchad, le Gabon, la Mauritanie et la Guinée-Conakry.

La Directrice générale de la Banque a expliqué sur le ‘’Club de l’Economiste’’ comment son institution financière contribue-t-elle au développement de l’économie béninoise. « A ORABANK, 10% de notre portefeuille est dédié aux PME », a indiqué Josiane Tchoungui, directrice générale d’ORABANK Bénin, jeudi 17 décembre 2020.

La Banque travaille à l’amélioration de son accompagnement aux PME, a précisé le Dg qui reconnait que ce « chiffre n’est pas significatif ». Comme un coup d’accélérateur la pandémie de coronavirus a permis de renforcer la digitalisation des services de la Banque qui se veut « humaine, engagée et audacieuse ». Selon la Dg, de nouveaux partenariats de Banque assurance, des produits qui permettent aux clients d’avoir des avis via mail de leurs opérations de manière quasi-instantanée, le produit qui permet aux clients de rapatrier dans leur compte lorsqu’ils vendent à l’extérieur, un nouveau distributeur, la rénovation de certains point de contacts, l’opérationnalisation de fiabilisation des données de nos clients ont été développés à ORABANK-Bénin malgré la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 Au-delà…

ORABANK accompagne l’économie dans toutes ses composantes. « Sur notre TOP 5, nous avons le Btp qui représente 23% de notre portefeuille, le commerce général pour 20%, l’agro-industrie pour 10%, l’accompagnement direct au secteur public pour 10%, etc (…). Nous accompagnons aussi le secteur agricole mais, pour l’instant, le montant n’est pas significatif. On fait un peu comme dans des produits comme l’ananas, le palmier à huile, le karité. Je laisse le coton et l’anacarde qui sont des produits un peu plus conséquents et qui ont aussi un niveau de financement conséquent », a ajouté la directrice générale d’ORABANK Bénin.

La Banque apporte également sa contribution à la réalisation des projets inscrits au Programme d’Actions du Gouvernement (PAG). Selon les explications du Dg, ORABANK Bénin a accompagné à hauteur de 37 milliards FCFA les différents projets du PAG notamment en matière de routes et ponts qui sont réalisés sur le partenariat public-privé. « Une Banque comme la nôtre qui est une banque historique du Bénin ne peut pas être en marge du PAG », a conclu Josiane Tchoungui.

17 décembre 2020 par