Les candidats retenus, après pitchs et formations, se verront remettre leur moto

Le mercredi 13 juillet 2022, MTN Bénin a lancé la campagne principale du 21 Days of Y’ello Care, juste après l’activité de la plus longue formation en ligne le 21 juin dernier.

Afin de marquer notre solidarité avec toutes les personnes affectées par la crise économique, le groupe MTN a choisi de placer les activités du 21 Days of Y’ello Care cette année sous le thème de : « outiller nos communautés pour une reprise économique ».

Il s’agit essentiellement, de concevoir des projets à même d’autonomiser nos jeunes et de leur permettre de tirer le meilleur du numérique pour l’amélioration de leurs conditions de vie.

Des centaines jeunes se sont inscrits et ont fait des pitchs dans le but de convaincre les membres des jurys sur la pertinence de leurs idées de projet liés à l’utilisation de la moto électrique.

À la suite de cette étape, les jeunes candidats retenus sont entrés dans un processus de formations intensives avec le Centre National de Sécurité Routière et l’Agence Nationale pour l’Emploi, l’Agence Nationale Pour l’Emploi et les MTNers qui se sont portés volontaires.

Les différentes séances se sont alors orientées autour des thématiques de l’entrepreneuriat, notamment, la gestion des projets, le service client, la gestion de la continuité des activités et des finances personnelles. Les bénéficiaires ont également reçu une formation sur le Code de la route afin d’utiliser convenablement leur moto électrique.

Quelques impressions des candidats qui ont suivi les formations.

KOUGBEDJI Mahoulé, commerçante

MTN a mis en place une initiative pour les jeunes de 21 à 35 ans à laquelle j’ai décidé de participer. À la suite du pitch, j’ai été sélectionnée parmi les bénéficiaires de ce programme. J’ai ensuite suivi, pendant 3 jours des formations qui ont énormément changé ma façon d’appréhender mon commerce. Grâce à cette moto électrique, je vais donner un nouveau souffle à mon commerce en distribuant moi-même mes produits aux bonnes dames. Je pourrais alors réduire le coût de mes déplacements. Je suis heureuse d’avoir pu apprendre de nouvelles choses grâce à cette formation.

Je remercie les responsables de MTN à divers niveaux et je les exhorte à faire plus d’actions pouvant aider les jeunes à s’en sortir.

HOUESSOU Jean-Marie, entrepreneur

Dans le cadre du 21 Days of Yello Care, nous avons eu droit à des formations très enrichissantes qui viennent combler notre manque de connaissances dans certains domaines. Les modules développés ont boosté notre compétence en matière d’entrepreneuriat. On avait réellement besoin de cette initiative de MTN. Je tiens donc à remercier l’entreprise pour son action qui va aider les jeunes à sortir de la précarité et du sous-emploi. C’est quelque chose qu’on a jamais vu au Bénin. Avec ses motos électriques que la fondation MTN subventionne, les jeunes se mettront au travail. Je nous invite en tant que jeunes à prendre cela au sérieux pour pouvoir réussir notre vie. L’entrepreneuriat n’est pas facile et nous venons d’avoir les rudiments pour y arriver. Merci MTN.

