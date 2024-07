Les candidats au concours de recrutement de 150 fonctionnaires de l’Etat au profit de la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique, et n’ayant pas obtenu leurs casiers judiciaires peuvent déposer leurs dossiers de candidatures. Le ministre du travail et de la fonction publique à travers un communiqué publié lundi 1er juillet 2024, a informé le public.

Sans le casier judiciaire, les candidats au concours de recrutement de 150 fonctionnaires de l’Etat au profit de la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique pourront déposer leurs dossiers. Le dépôt doit se faire au plus tard le vendredi 05 juillet 2024, date limite de dépôt des dossiers. C’est l’essentiel à retenir d’un communiqué du ministre du travail et de la fonction publique, publié lundi 1er juillet 2024. Selon le communiqué signé de Adidjatou Mathys, cette pièce doit être produite lors de la phase prévue pour les réclamations et les compléments de pièces dont la période sera communiquée ultérieurement.

