Les bulldozers en action à Xwlacodji

L’opération de libération de Xwlacodji dans le cadre de la modernisation du centre administratif et commercial de Ganhi a démarré lundi 18 octobre 2021.

Clap d’ouverture pour les travaux de modernisation du centre administratif et commercial de Ganhi. Le Préfet du Littoral, Alain Orounla, a donné le top de l’opération de libération de Xwlacodji dans la matinée de ce lundi 18 octobre 2021. C’est en compagnie du directeur départemental Littoral de la police républicaine, du commissaire central de ville de Cotonou et d’un contingent d’agents de la Police républicaine.

Les bicoques, de kiosques et autres constructions en matériaux précaires ont été réduits en gravats sous l’action des bulldozers déployés sur le site. L’opération démarrée à 9 heures a pris fin après 12 heures.

Selon le Préfet, c’est la première fois au Bénin qu’une action sociale a été faite à l’endroit des sinistrés d’une opération de libération. Les personnes touchées par les travaux du projet de modernisation du centre administratif et commercial de Ganhi, ont déjà été dédommagées à hauteur de 5 millions par ménage et d’une parcelle de 200 m² avec titre foncier à Djeffa au cours d’une cérémonie officielle tenue à la maison des jeunes de Sèmè-Podji vendredi 15 octobre 2021.

Alain Orounla a salué le sens de patriotisme des deux tiers des occupants qui ont libéré le site avant l’opération de libération. Le préfet du Littoral précise que les ex-occupants de Xwlacodji sont relogés désormais à Djèffa dans la commune de Sèmè-Podji.

