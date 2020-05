Les aspirants au métier d’enseignant composent le 13 juin

Le test de recrutement des nouveaux aspirants au métier d’enseignant est fixé au samedi 13 juin 2020. Il prend en compte les enseignements maternels, primaires et secondaires.

Selon le communiqué conjoint du ministre des enseignements maternel et primaire et celui de l’enseignement secondaire, à partir du 2 juin, les numéros de table et les centres de composition seront affichés dans les directions départementales.

Les candidats de la maternelle vont composer dans la matière "pédagogie appliquée". Ceux du primaire seront évalués dans les matières telles que : communication écrite et mathématiques.

Il est prévu pour les candidats du secondaire, une épreuve de culture générale et une épreuve de spécialité selon la matière à enseigner.

Ce nouveau test d’aspirants au métier d’enseignant permettra « de disposer d’une base plus fournie qui servira de vivrier pour la satisfaction des besoins des établissements scolaires ».

