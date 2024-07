Les achats de recharge de crédit estimés à 297 milliards de FCFA

En 2023, les Béninois ont dépensé 297,039 milliards de FCFA pour achat de recharge de crédit téléphonique. C’est ce que renseigne le rapport d’activité annuel 2023 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (Arcep).

Le volume des achats de crédit téléphonique a atteint 1 300,3 millions d’opérations en 2023. Selon l’Arcep, il représente 62,7% du volume des transactions réalisées en 2023 et 2,8% de leur valeur des transactions. Par rapport à 2022, le volume des achats de recharge de crédit téléphonique s’est accru de 49,46% en 2023.

Quant à la valeur des achats de recharge de crédit téléphonique, elle est évaluée à 297,039 milliards de FCFA en 2023. L’Arcep note un accroissement de 43% par rapport à l’année précédente. Le Bénin compte trois opérateurs à savoir : Spacetel Bénin, Moov Africa Bénin et Sbin.

Au 31 décembre 2023, le nombre de cartes SIM actives connectées à ces réseaux est estimé à 16,3 millions contre 14,5 millions de cartes SIM en 2022 soit un accroissement de 12,3%. Le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile est estimé à 8 489 402.

Opérations de dépôt et de retrait d’espèces

Le rapport de l’Arcep fait part aussi des volumes des opérations de dépôt et de retrait d’espèces enregistré par les fournisseurs de Services Financiers Mobiles. Ils sont respectivement estimés à 228,1 millions et à 215,5 millions en 2023.

« Ces opérations de rechargement de porte-monnaie électronique et de retrait d’espèces sont respectivement en hausse de 16,43% et de 12,95% par rapport à 2022, et représentent respectivement 11% et 10,4% du volume global des transactions enregistrées en 2023 », informe la même source. Les dépôts enregistrés en 2023 sont estimés 3 430,1 milliards de FCFA soit un accroissement de 31% par rapport à 2022.

L’Arcep note que le « niveau de concurrence a augmenté sur le marché de la téléphonie mobile entre 2022 et 2023, même si ce marché reste concentré autour de l’opérateur Spacetel Bénin, qui détient une part de marché estimée à 66,6% en 2023 ».

« L’amélioration de la concurrence sur le marché de la téléphonie mobile est dû à l’évolution de la politique règlementaire, notamment l’encadrement tarifaire, la suppression des taxes d’interconnexion ainsi que l’entrée en service du troisième opérateur mobile CELTIIS », relève l’Arcep.

A.A.A

10 juillet 2024 par