Les Rencontres Africa du Bénin, une opportunité pour l’essor des PME

Cotonou, la capitale économique du Bénin accueille en juillet 2024, Les Rencontres Africa. En prélude à cet évènement économique de promotion des Petites et moyennes entreprises (PME), le Directeur Pays des Rencontres Africa, Pascal CREPPY, a été reçu jeudi 20 juin 2024, sur le Club de L’Economiste.

La 12e édition des Rencontres Africa aura lieu au Bénin du 09 au 11 juillet 2024, au Palais des congrès de Cotonou. Trois principaux objectifs sont visés. Il s’agit selon Pascal CREPPY, Directeur Pays, de permettre aux PME béninoises d’avoir l’opportunité de nouer des relations d’affaires avec des entreprises françaises ; de permettre à ces dernières d’avoir accès à des opportunités sur le marché béninois ; et de créer un lien, une synergie entre les PME au Bénin, les délégations africaines, et les PME françaises. L’ambition, dira-t-il, est d’accompagner les PME en Afrique et en France, de donner de la visibilité aux pays, les faire connaître et promouvoir les programmes nationaux de développement.

Un évènement en lien avec les ambitions du gouvernement

Les Rencontres Africa du Bénin selon le Directeur Pays, sont bien arrimées au Programme d’actions du gouvernement (PAG), la vision et les ambitions de l’Exécutif béninois. Ce qui d’après lui, a motivé le choix des entreprises françaises qui seront à Cotonou pendant le mois de juillet pour l’évènement. « Ce n’est pas de l’improvisation. C’est des rendez-vous qui seront qualifiés, préparés en amont entre les besoins du Bénin et les besoins de sociétés françaises », a souligné Pascal CREPPY. A l’en croire, des demandes ont été formulées pour que les entreprises étrangères annoncées à Cotonou, soient celles qui interviennent dans les secteurs agro et agri, le solaire, la boulangerie, le digital, et le transfert de compétences des sociétés françaises dans le domaine de l’artisanat. L’objectif étant d’amener de grands groupes français à partager leur savoir-faire, et transférer leurs connaissances aux PME béninoises.

Le Bénin, une destination privilégiée

Les Rencontres Africa du Bénin selon l’invité du Club de L’Economiste, sont organisées en partenariat avec le Conseil des investisseurs privés au Bénin (CIPB), l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx), la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), et le service économique de l’Ambassade de France. Toutes ces structures selon le Directeur Pays, ont fait part d’un certain nombre de besoins et de réalisations au Bénin ces dernières années, en ce qui concerne les infrastructures et les réformes ; lesquelles font du pays, une destination privilégiée, et expliquent la propension des patrons rencontrés en Europe à plébisciter le Bénin comme destination.

Selon M. Pascal CREPPY, l’autre chose qui intéresse les patrons, est que le Bénin est un pays qui sait ce qu’il veut ; un pays doté d’une vision, et qui sait s’appuyer sur ses valeurs pour impulser son développement. Il a évoqué à titre illustratif, l’option du tourisme faite par le gouvernement pour son développement ; « vendre et promouvoir la culture béninoise ». En témoignent les nombreux chantiers culturels à Ouidah, Porto-Novo, Abomey, etc.

En dehors des liens économiques qui seront tissés, plusieurs autres opportunités s’offrent aux Rencontres Africa du Bénin. L’une des particularités de l’évènement relève du partenariat avec l’AIR (l’Association internationale des régions francophones), qui est un réseau, une association internationale qui fédère un certain nombre de collectivités francophones, de France et du monde, et dont la majorité se trouve en Afrique. Pour l’organisation, Rencontres Africa a été également approché par l’ACAL (l’Association des communes de l’Atlantique et du Littoral) et l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB). Pascal CREPPY après ce rappel, a précisé qu’il y aura au cours de l’évènement, « un temps économique et un temps public ». « C’est important de créer des ponts entre les besoins des collectivités territoriales et les réponses et solutions que peuvent apporter les entreprises françaises », a-t-il poursuivi avant de préciser qu’après chaque évènement, qu’il est demandé aux entreprises participant, d’organiser des rendez-vous d’affaires.

Des opportunités de levée de fonds

Une prestation de levée de fonds est annoncée pour des PME qui ont des difficultés à bénéficier des financements auprès des banques. L’opération qui sera assurée par la cellule d’ingénierie en matière de levée de fonds des Rencontres Africa, a pour vocation, d’accompagner les PME à lever des fonds. Et ce, à travers l’ouverture de son réseau de banques, son réseau d’investisseurs privés pouvant les accompagner, à monter l’échelle, à grandir afin de pouvoir asseoir une économie viable, et durable.

Trois catégories d’entreprises annoncées à Cotonou.

La première regroupe 04 à 05 gros projets d’investissements : (un investisseur qui a envie de monter une usine de chocolaterie entre le Togo et le Bénin). Le deuxième gros projet concerne le montage d’une usine de batteries avec de lithium pour les motos électriques ; et le troisième projet, est relatif au montage d’une usine de transformation de pâtes alimentaires, mais à partir de des matières premières (le mil ; le sorgho, le maïs), et une PME franco tunisienne qui a envie de monter des unités de conteneurs mobiles de froid pour conserver des aliments selon les saisons.

Le second profil regroupe des entreprises françaises qui ont besoin de partenariats pour pouvoir mettre en place des Joint-ventures dans le pays.

Le troisième profil, ce sont des hommes d’affaires qui, en général cherchent des opportunités qui pourront donner également des opportunités aux investisseurs béninois et africains, et à nouer des relations de business, a expliqué le Directeur Pays.

Pour ce premier rendez-vous des Rencontres Africa au Bénin, plusieurs délégations sont annoncées à Cotonou.

F. A. A.

21 juin 2024 par