Les MTNers renforcent les compétences des jeunes à l’emploi

Les personnels du réseau de téléphonie mobile MTN ont donné des outils et astuces aux jeunes pour renforcer leurs compétences numériques et créer des emplois. La plus longue journée de formation du programme de volontariat dénommé « 21 Days of Y’ello Care » s’est déroulée, mardi 21 juin 2022, à l’hôtel Azalaï de Cotonou.

Une série de formations développées de 8h à 18h, ce mardi 21 juin 2022, a permis aux jeunes en présentiel comme en ligne de renforcer leurs compétences. Que ce soient les jeunes qui aspirent à créer une entreprise, ceux qui sont déjà en entreprise ou ceux à la recherche d’emploi, ils ont reçu les outils et astuces nécessaires pour se renforcer. Un parterre de MTNers (employés de MTN), spécialistes de divers domaines ont défilé devant ces jeunes qui étaient présents aussi bien à la salle de conférence de l’hôtel Azalaï de Cotonou qu’en ligne. Comment maîtriser ses finances ? Comment établir un business plan efficace lorsqu’on désire monter une Startup et quels sont les instruments du numérique que l’on peut utiliser ? Des réponses ont été données à ces préoccupations des jeunes entrepreneurs potentiels. « C’est toujours un plaisir de partager la petite connaissance qu’on avec ceux qui veulent entreprendre », s’est réjoui Paul Kouton du service des ressources humaines de MTN et formateur.

Les jeunes qui pourraient être des demandeurs d’emploi ont été aguerris sur comment est-ce qu’il faut rédiger son CV ; quelles sont les postures ; comment se préparer à un entretien d’embauche ?

La série de formations a permis aux participants qui sont déjà dans des entreprises, d’être informés sur les comportements recommandés en entreprise.

Pour Ezéchiel Fiossi, l’un des formateurs et chargé de la formation et du contrôle de la qualité à MTN, « les participants étaient très enthousiastes » car le « programme diversifié » leur a permis d’ « apprendre, de développer des compétences ».

L’objectif de cette série de formations qui se déroule dans le cadre des ’’21 Days of Y’ello Care’’, un programme de volontariat de MTN axé sur l’interaction de son personnel avec les communautés, est de « stimuler l’activité économique et la participation ».

Conscient du fait que la relance économique est importante après une période de crise liée au Covid-19, le groupe MTN a placé l’édition 2022 du programme sous le thème : "Donner aux communautés les moyens de relancer l’économie".

1000 jeunes à sélectionner pour l’appui à la création de 500 entreprises

« Les ’’21 Days of Y’ello Care’’, c’est 21 jours d’actions sociales que le groupe MTN a mis en place depuis plusieurs années déjà. Il s’agit, pendant 21 jours du 1er au 21 juin pour les MTNers, je vais dire pour tous les employés de MTN du monde entier, de s’investir dans les actions sociales auprès des communautés que nous servons », a expliqué Jean Claude Akogbéto, responsable de la régulation et des affaires corporatives à MTN.

A la suite des formations, un appel à inscription sera lancé sur les canaux digitaux de MTN pour sélectionner 1000 jeunes. Les 500 qui seront retenus après la phase des entretiens bénéficieront d’un projet qui va leur permettre de monter leurs propres entreprises.

« C’est un projet que nous développons en collaboration avec MAUTO, (…) une entreprise qui fabrique des motos électriques et d’autres partenaires avec lesquels nous allons mettre en contact les jeunes qui auront été sélectionnés à la fin du processus de sélection », a ajouté Jean Claude Akogbéto. « Inscrivez-vous, venez partager avec nous vos idées et (…) vos capacités en entreprise et nous vous aiderons du mieux avec les formations », a-t-il exhorté à l’endroit des jeunes.

M. M.

DES IMAGES DE LA FORMATION

21 juin 2022 par ,