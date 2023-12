Les Journées scientifiques de l’économie béninoise débutent le 14 décembre

Les Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB), édition 2023, auront lieu les 14 et 15 décembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou.

« Quelles stratégies de développement économique et social inclusif au Bénin face aux chocs multiples ? », c’est sous ce thème que l’édition 2023 des Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB) se tiendra les 14 et 15 décembre 2023 à Cotonou. Elles sont organisées par la Direction générale de l’Economie (DGE). La première journée sera marquée par une conférence inaugurale axée sur « la dette publique en Afrique sub-saharienne : vers l’insoutenabilité ». Les différentes sessions portent sur le capital humain, la pauvreté et l’inégalité ; la gouvernance et inclusion économique et sociale ; l’endettement et politique budgétaires ainsi que le commerce international et intégration régionale.

La conférence inaugurale de la deuxième journée est intitulée « Accès aux nouvelles technologies et efficacité de la croissance : Des disparités en Afrique ». Les échanges permettront d’aborder des thèmes relatifs aux politiques et pauvreté énergétiques ; à l’innovation financière et logistique ; à la transition numérique et développement etc.

A.A.A

