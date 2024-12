Les Émirats et le Bénin s’engagent pour le partenariat gagnant-gagnant

En prélude à la célébration, le 2 décembre, de la 53e Fête nationale Eid Al-Etihad des Émirats Arabes Unis, Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Mohammed Saeed Al Kaabi, a organisé, jeudi 28 novembre 2024, une réception à Golden Tulip hôtel à Cotonou. Une délégation du gouvernement du Bénin, le Corps diplomatique et chefs de mission consulaire accrédité au Bénin, des représentants des organisations internationales et autres personnalités ont honoré de leur présence cet événement.

" (...) Tout d’abord, je tiens à vous remercier sincèrement d’avoir accepté notre invitation et de partager avec nous la joie de commémorer le 53e anniversaire de notre Fête Nationale.", a déclaré l’Ambassadeur Mohammed Saeed Al-Kaabi, dans son message à l’occasion de la célébration à Cotonou de la fête nationale de son pays.

"En cette occasion mémorable, j’adresse mes plus sincères félicitations et mes meilleurs vœux à Son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats Arabes Unis, que Dieu le protège, à Son Altesse Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président et Ruler de Dubaï, ainsi qu’à leurs Altesse, les Membres du Conseil Suprême de l’Union, au peuple des Émirats Arabes Unis, et à tous les résidents sur cette terre généreuse. Je souhaite à notre pays davantage de progrès et de prospérité sous la sage direction de nos dirigeants, et je prie Allah, le Tout-Puissant, de continuer à accorder succès et prospérité à nos dirigeants.", a formulé le diplomate émirien.

Grâce à sa politique sage, les Émirats Arabes Unis sont, par la grâce de Dieu, devenus un modèle mondial dans le domaine du développement économique., a souligné le diplomate émirien avant d’évoquer quelques progrès réalisés par le pays en 2023.

Le commerce extérieur du pays, y compris tous les biens et services, a atteint un chiffre record d’environ 4,4 trillions de dirhams. Les exportations de services ont atteint 606 milliards de dirhams, dont plus de 170 milliards de dirhams pour les exportations de services numériques. De plus, le pays a signé et négocié des accords de partenariat économique globaux avec plus de 13 pays, ce qui lui permettra d’augmenter ses exportations de 366 milliards de dirhams supplémentaires par an d’ici à 2031.

Dans le domaine humanitaire, les Émirats Arabes Unis sont devenus un leader mondial. Le montant total de l’aide émirienne fournie au cours des 50 dernières années a atteint environ 320 milliards de dirhams, et plus de 178 pays ont bénéficié des programmes émiratis.

En 2024, Son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats Arabes Unis, a émis des décrets fédéraux pour établir la « La Fondation caritative et humanitaire Zayed Bin Sultan Al Nahyan » et « l’Agence des Émirats pour l’Aide Internationale », en mémoire du défunt Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Ces institutions, ainsi que diverses organisations caritatives et humanitaires aux Émirats, travailleront à mettre en œuvre les programmes humanitaires mondiaux des Émirats et à diriger les efforts vers les problématiques ayant le plus grand impact sur les communautés locales et mondiales.

Concernant les relations entre les Émirats Arabes Unis et la République du Bénin, l’ambassadeur a souligné qu’elles se sont profondément enracinées depuis les années 1980, et sous la sage direction de Son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed et de Son Excellence Patrice Talon, les deux pays continuent de renforcer et d’élargir leur coopération dans divers domaines pour servir les intérêts mutuels des deux nations.

Par ailleurs, depuis l’ouverture de leur Chancellerie à Cotonou, les Émirats ont travaillé à établir une coopération fructueuse et efficace avec la République du Bénin, comme en témoignent les visites de haut niveau entre les deux parties.

De plus, les deux pays ont signé plusieurs accords visant à promouvoir les opportunités d’investissement et à favoriser les partenariats entre les hommes d’affaires des deux nations. Il s’agit entre autres du Mémorandum d’Entente signé le 24 juillet 2024 à Abu Dhabi entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de la République du Bénin et la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie des Émirats Arabes Unis ; et du Mémorandum d’Entente signé le 27 octobre 2023 entre la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Abu Dhabi et la Chambre de Commerce et d’Industrie de la République du Bénin.

"Les Émirats Arabes Unis sont l’un des plus grands partenaires commerciaux de la République du Bénin, avec des échanges commerciaux entre les deux pays atteignant 614 millions de dollars américains en 2022.", a indiqué Son Excellence Mohammed Saeed Al-Kaabi.

Ils se classaient au quatrième rang parmi les dix plus grands partenaires commerciaux du Bénin en termes d’importations sur la même période.

Durant le premier trimestre de 2024, les Émirats figuraient également parmi les dix premiers partenaires commerciaux de la République du Bénin, avec la valeur totale des biens exportés par le Bénin vers les Émirats représentant 2,7% des exportations totales du pays.

Pour accroître davantage le commerce entre les deux pays, l’Ambassade, en coopération avec le Ministère des Affaires Étrangères du Bénin, a organisé une table ronde intitulée "Coopération en matière d’Investissement et de Commerce entre les Émirats Arabes Unis et la République du Bénin", qui a connu une participation significative d’investisseurs et d’entreprises des deux pays.

"Nous réaffirmons notre engagement indéfectible et nos efforts continus pour établir des relations solides entre nos deux pays dans tous les domaines et en faire un modèle de relations bilatérales dans la région, servant les intérêts mutuels de nos deux nations amies.", a promis Son Excellence Mohammed Saeed Al-Kaabi.

Les Émirats, un partenaire privilégié pour le Bénin

Au nom de Son Excellence Monsieur Patrice Talon, le Représentant de la délégation du gouvernement, Amour-Marie Ako, a transmis les vives et chaleureuses félicitations ainsi que les voeux de paix et de bonheur du Président de la République et de la Nation béninoise au peuple frère des Émirats Arabes Unis et à leurs dirigeants et particulièrement à Son Altesse Sheikh Khaled Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, Président de la Fédération des EAU.

Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Bénin a rappelé que depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays le 1er mai 1986, plusieurs accords majeurs ont été signés entre les deux pays. Il s’agit de l’Accord sur la promotion et la protection réciproques des investissements et le Mémorandum d’entente sur l’institution de la Commission Mixte de coopération bénino-émirienne.

Des négociations sont actuellement en cours pour le renforcement de cette coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’éducation et de la défense.

Ce processus s’est renforcé notamment avec la signature de plusieurs Mémorandums d’entente et la visite au Bénin en mai 2024 d’une forte délégation d’hommes d’affaires et d’investisseurs émiriens.

" De façon spécifique, le Bénin souhaite accueillir les investissements émiriens dans les domaines du tourisme, de l’hôtellerie, de l’agro-alimentaire, du commerce etc. (...)", a indiqué le Représentant du gouvernement béninois. "La concrétisation de ce projet est d’autant plus important que les Émirats arabes unis restent un partenaire privilégié pour le Bénin, un allié avec qui le Gouvernement envisage de nouer un pacte solide basé sur un partenariat gagnant-gagnant dans divers domaines decoopération.", a-t-il ajouté.

Le Gouvernement du Bénin n’a pas manqué de remercier les autorités des Émirats pour leurs appuis aux projets d’infrastructures du Programme d’actions du gouvernement et la lutte contre le terrorisme.

De meilleurs vœux de paix et de prospérité ont été formulés au peuple émirien et à ses dirigeants à l’occasion de cette fête, qui s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

La Fête Nationale de l’Union Eid Al Etihad des Émirats Arabes Unis est célébrée le 2 décembre de chaque année. Instituée en 1971, la Fédération des Emirats Arabes Unis regroupe sept émirats (Abou Dhabi, Dubaï, Adjman, Charjah, Fujeirah, Ras Al Khaimah, Oum Al Qaiwain).

2 décembre 2024 par