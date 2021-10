Les Ecureuils victorieux des Taifa Stars à Dar es Salam

Les Ecureuils du Bénin ont remporté la partie ce jeudi 07 octobre 2021 face aux Taifa Stars de la Tanzanie au Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salam. Un but à zéro, c’est le score au coup de sifflet final de l’arbitre central.

Le Bénin désormais 1er du groupe J. Au terme d’une rencontre âprement disputé à Dar es Salam face aux Taifa Stars de la Tanzanie, Michel Dussuyer et ses poulains ont emporté les trois points.

Le score à la première mi-temps entre les deux équipes était de zéro but partout. A la reprise, les joueurs béninois prennent le contrôle de la rencontre. Steve Mounié à la 71ème minute ouvre le score pour le Bénin, et inscrit le seul but de la rencontre.

Les tanzaniens au cours de la rencontre ont plusieurs fois mis en difficulté la défense béninoise, et heurté la barre transversale des buts gardés par Saturnin Allagbé.

Les deux équipes s’affrontent dimanche 10 octobre prochain pour le match retour.

Fabrice A.

7 octobre 2021 par