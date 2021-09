Les Ecureuils tenus en échec par les Léopards à Cotonou

La sélection béninoise a été tenue en échec sur ses installations au stade Général Mathieu Kérékou cet après-midi par les Léopards de la RDC.

les deux équipes se sont séparées sur le score un but par tout. Ce sont les visiteurs qui ont surpris les béninois en ouvrant le score à la 12 ème par Dieumerci MBokani. La réaction de la sélection béninoise mise en difficulté n’a pas tardé. Le capitaine de la sélection béninoise, Adenon Khaled et ses coéquipiers ont égalisé à la 33 ème grâce à une tête de Jordan Adéoti bien servi par le jeune milieu de terrain Mattéo Ahlinvi.

les deux équipes ont terminé la 1ère période sur le score d’égalité (1-1).

Du retour des vestiaires les béninois ont repris le contrôle de la partie. Jordan Adéoti et ses partenaires mettent le pied sur le ballon. La domination béninoise est plus apparente. Les béninois multiplient les offensives mais ont manqué de réalisme, à l’heure de jeu, Jodel Dossou entré en jeu un peu plus tôt, essaie de donner l’avantage à son équipe mais son coup de tête a été repoussé par le montant.

Les deux équipes finissent la partie sur le score d’égalité un but partout.

