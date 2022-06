Les Écureuils s’inclinent face aux champions d’Afrique

Les Écureuils du Bénin ont livré leur premier match des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023 ce samedi 04 juin 2022. Moussa Latoundji et ses poulains se sont inclinés face aux Lions de la Teranga par un score de 03 buts à un.



Première défaite des Écureuils du Bénin dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023. Le Bénin a perdu le match de la première journée face au Sénégal. Sadio Mané sur un penalty ouvre le score à la 12ème minute du jeu. 10 minutes après, le joueur de Liverpool inscrit le second but de la rencontre. Score en fin de première partie, 2-0 pour le Sénégal.

A la reprise, les joueurs béninois essaient de trouver les buts sénégalais, mais en vain. L’équipe nationale sera réduit à 10 à la 51ème minute avec l’exclusion de Sessi d’Almeida. Sadio Mané inscrit son triplet à la 60ème minute du jeu.

Junior Olaïtan sauve l’honneur en fin de match et réduit le score à la 88ème minute.

Le match de la deuxième journée est prévu pour le mercredi 10 juin prochain au stade de l’amitié général Mathieu Kerekou de Cotonou, face au Mozambique.

F. A. A.

