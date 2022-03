Les Écureuils en Turquie pour 03 matchs amicaux

Les Écureuils du Bénin ont entamé, ce lundi 21 mars 2022, leur stage de préparation dans le cadre des matchs amicaux de la journée FIFA du mois de mars 2022 à Antalya en Turquie. Trois rencontres sont prévues et se joueront les 24, 27 et 29 mars prochain.

Dans le cadre de la journée FIFA du mois de mars 2022, les Écureuils du Bénin feront trois matchs amicaux. Une rencontre avec le Liberia, une autre avec le Soudan, et la 3ème avec le Togo.

Le sélectionneur national par intérim, Moussa Latoundji, va rejoindre les joueurs évoluant à l’étranger avec les deux locaux convoqués pour ces 03 matchs. Il s’agit du gardien de but Guillaume Agbegninou et de Roland Beakou. D’autres membres du staff technique feront partie de la délégation.

Selon les indiscrétions, le match contre les Crocodiles du Nil pourrait ne pas avoir lieu. Le Soudan selon les informations, serait sur le point d’annuler le voyage en Turquie des joueurs.

