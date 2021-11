Les Écureuils dominent les Bareas (2-0) et reprennent la tête du groupe J

Les Ecureuils se sont imposés cet après-midi devant les Bareas au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou. Les protégés de Michel Dussuyer ont ouvert le score vers la fin de la première période, grâce à un but de Jodel Dossou à la 44 ème minute.

A la reprise, Khaled Adenon et ses coéquipiers ont essayé de contenir les assauts malgaches jusqu’à la 79 ème où Steve Mounié marque le second but de la partie. A 2-0, la sélection béninoise devient plus offensive et tente sans succès de trouver une troisième fois le chemin des filets.

Avec cette victoire, le Bénin reprend la tête du groupe J devant la RDC. La dernière journée s’annonce comme une finale entre les Écureuils et les Léopards.

Marcel HOUÉTO

