A l’issue des matchs de la première journée du tournoi UFOA U17 de la zone B, le Burkina- Faso prend la tête de la poule A avec 3 points et un goal différenciel +4. Le Togo est 2e avec 3 points et + 1. Le Niger occupe la 3eme place et -1. Les Écureuils cadets ferme la marche avec O point et un goal différenciel -4.

Le tournoi s’inscrit dans le cadre des matchs qualificatifs pour la CAN des moins de 17 ans.

M. M.

6 janvier 2021 par