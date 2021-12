Les Démocrates indignés par la condamnation de Aïvo et Madougou

Le parti Les Démocrates (LD) a tenu, ce samedi 11 décembre 2021, un conseil national extraordinaire. Au cours de cette rencontre, la formation politique de l’opposition a exprimé son indignation suite à la condamnation de deux de ses militants par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

JOËL AIVO EST-IL MEMBRE DES DEMOCRATES ?

Joël Aïvo et Reckya Madougou ont été condamnés par la CRIET. Le premier a écopé d’une peine de 10 ans de réclusion criminelle, et 45 millions d’amende, et la seconde, à 20 ans de prison et une amende de 50 millions de francs CFA. Le parti Les Démocrates auquel appartiennent ces deux acteurs politiques trouve en ces condamnations, « une instrumentalisation de la justice par le pouvoir pour réprimer et éliminer des adversaires politiques des consultations électorales ».

A travers le communiqué final signé du président Éric Houndété, Les Démocrates ont exprimé leur soutien et leur solidarité à leurs camarades Reckya Madougou et Joël Aïvo.

