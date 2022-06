Les Chefs d’Etat en session extraordinaire ce samedi à Accra

Une session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) se tiendra le 04 juin 2022 à Accra au Ghana. L’annonce a été faite à travers un communiqué en date du 02 juin 2022 de la Direction de la Communication de l’UEMOA.

« Cette rencontre interviendra à la suite de la session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO sur la situation au Burkina Faso, en Guinée et au Mali, prévue le même jour à Accra », informe la Direction de la Communication de l’UEMOA.

A.Ayosso

