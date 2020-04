Les Chefs d’Etat de l’UEMOA en session extraordinaire le 27 avril

Une Session Extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement (CCEG) de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) se tiendra par visioconférence le lundi 27 avril 2020 à partir de 11H. Elle sera présidée par Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA.

Les travaux seront consacrés aux meilleures réponses à apporter à la pandémie du COVID-19 aux plans sanitaire et économique.

Les Chefs d’Etat échangeront notamment sur les réponses collectives à mettre en place pour d’une part, limiter la propagation de la pandémie et, d’autre part, atténuer les effets pervers de ces mesures sur les économies des Etats membres de l’UEMOA. L’objectif poursuivi est la création des synergies d’action pour plus de cohérence et d’efficacité des mesures prises et pour préserver les acquis de l’intégration régionale.

Il s’agira d’analyser et d’évaluer les plans de riposte des Etats de l’Union, afin de dégager une stratégie communautaire, face notamment aux défis liés aux besoins en matière d’équipements et d’intrants médicaux (masques, appareils respiratoires, produits pharmaceutiques, ....), aux impacts socio-économiques immédiats et à court terme ainsi qu’à la fermeture des frontières nationales aériennes et terrestres.

La lutte contre les actes terroristes et de banditisme sera également abordée.

Pour rappel, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement (CCEG) est l’Organe suprême qui définit les grandes orientations de la politique de l’Union. Selon l’article 17 du TRAITE , elle se réunit au moins une fois par an.

