Les CIP délivrés sans signature valables pour les dossiers d’examen

Les Certificats d’Identification Personnelle (CIP) sans signature, délivrés par l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) aux mineurs, sont valables pour la constitution des dossiers d’examens.

Plus de rejet des Certificats d’Identification Personnelle (CIP) des apprenants mineurs ne comportant de signatures lors de la constitution des dossiers d’examens. « Les cartes d’identité biométriques et les Certificats d’Identification Personnelle (CIP), sans signature, délivrés aux mineurs par l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) sont valables pour constituer les dossiers d’examen », selon un communiqué du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique en date du 10 décembre 2024.

Alassane Seidou rappelle aux responsables d’établissements scolaires et centres de formation que « ces pièces répondent aux exigences du Code de l’enfant en République du Bénin, et sont émises conformément à la loi n° 2017-08 du 19 juin 2017 portant l’identification des personnes physiques en République du Bénin ».

Les responsables d’établissements scolaires et centres de formation sont invités à se servir de l’application ANIP BJ, disponible sur Play Store pour s’assurer de l’authenticité des pièces.

10 décembre 2024