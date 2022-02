Les Buffles du Borgou en souffrance depuis la dissolution du CNCB

A la veille du démarrage championnat professionnel (saison 2021-2022) de football, les Buffles du Borgou se trouvent en difficulté. Le Conseil national des chargeurs du Bénin (CNCB), société sportive qui assumait leurs charges, est dissoute par une décision prise en Conseil des ministres.

Plus de salaires et autres primes pour les joueurs des Buffles du Borgou depuis la dissolution du CNCB. La société sportive est dissoute et n’arrive plus à assumer ses charges vis-à-vis des joueurs et des membres de l’encadrement technique.

Face à cette situation, le premier vice-président, Ibrahima Chabi Mama, a lancé un appel afin qu’une autre société sportive prennent en charge les joueurs de cette équipe de la région septentrionale du Bénin. Après avoir déploré le mutisme des acteurs du football face à cette situation dans laquelle se trouve le club, le vice-président lance un appel aux autorités politiques, locales et communales à soutenir le club afin qu’il entame avec sourire, le championnat professionnel de football qui démarre très bientôt.

Conformément aux réformes du gouvernement dans le domaine du sport de façon générale, et le football en particulier, les responsables souhaitent avoir le soutien d’une autre société sportive après la dissolution du CNCB.

