Les 08 adjoints nommés à l’Inspection Forestière

Par Décision numéro 2021-034/DGEFC/DOFP/SGCDP/SA, le Directeur Général des Eaux, Forêts et Chasse a procédé à la nomination des adjoints aux chefs d’inspections forestiers dans les départements

Les Conservateurs nommés au poste d’adjoint sont : Lcl Caroline Hounkpetin à l’Inspection Forestière de l’Ouémé et du Plateau, Lcl Loetitia F. H. Houndelo l’Inspection Forestière de l’Atlantique et du Littoral, Lcl Félicien Amakpe à l’Inspection Forestière du Zou, Lcl Amandine Gnido Assogba à l’Inspection Forestière des Collines, Lcl Charles Chaffra Yabi à l’Inspection Forestière du Borgou, Lcl Issiaka Souleymane Gomina à l’Inspection Forestière de l’Alibori, Lcl Léonce N. S. O. Dossa à l’Inspection Forestière de la Donga et Lcl Bernard Tohoungodo à l’Inspection Forestière de l’Atacora.

« Les interessés sont tenus de rejoindre leurs postes respectifs de mutation dans un délai maximum de huit (8) jours à compter de la signature de la présente décision » , a indiqué le Directeur Général des Eaux, Forêts et Chasse, Conservateur Principal Rémi Hefoume, dans une décision en date du 08 octobre 2021.

M. M.

10 octobre 2021 par