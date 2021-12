Léonard Dossou parmi les 100 qui transforment l’Afrique

Le directeur général de L’Economiste du Bénin Léonard Dossou fait partie des 100 personnalités qui transforment l’Afrique. La liste a été dévoilée en marge de la quatrième édition des Financial Afrik Awards tenue le 17 décembre à Nouakchott (Mauritanie).

Léonard Dossou est l’une des 100 personnalités qui a transformé l’Afrique en 2021. Journaliste spécialisé en économie et finance, il est le directeur général et promoteur du quotidien l’Economiste du Bénin. C’est le premier quotidien d’actualité économique, financière et boursière au Bénin. Le journal ‘’L’Economiste’’ a célébré sa parution spéciale N˚2000 vendredi 1er octobre 2021 à Cotonou.

Directeur général de l’agence ’’Chez vous’’, Léonard Dossou a été désigné en juillet dernier coordonnateur de la plateforme des médias de l’UEMOA réunissant les journalistes qui collaborent avec l’organisation ouest-africaine.

Financial Afrik Awards est un évènement stratégique qui « regroupe chaque année, depuis 2018, des experts, de hauts dirigeants, des banques, des assurances, des institutions publiques, des Fintechs, des bourses, des fonds d’investissement ainsi que des PDG et décideurs d’Afrique et d’ailleurs ».

26 décembre 2021 par ,