Le vainqueur remportera un jackpot record de 125 millions de dollars

La FIFA a dévoilé les primes qui attendent les grands gagnants lors de la prochaine Coupe du Monde des clubs qui se jouera aux États-Unis.

Le Mondial des clubs 2025 se déroulera aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet. Cette édition, élargie à 32 équipes, promet une manne financière inédite, notamment pour les grands clubs européens engagés, à l’image de Manchester City, Chelsea, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich. Un jackpot record de 125 millions de dollars pour le vainqueur. Ce qui fait de cette compétition le tournoi de clubs le plus lucratif jamais organisé sur un format de sept matchs.

Au total, la FIFA prévoit une enveloppe de 525 millions de dollars destinée aux frais de participation, avec des montants ajustés en fonction du standing des clubs, comme le dévoile Give me Sport. Les clubs européens les plus prestigieux toucheront un minimum de 40 millions de dollars, tandis que les équipes d’Amérique du Sud percevront 15,21 millions. Les représentants de la Concacaf, de la CAF et de l’AFC, quant à eux, repartiront avec au moins 9,55 millions, tandis que les clubs de l’Océanie toucheront 3,58 millions.

À cela s’ajouteront des primes de performance au fil du tournoi, avec un total de 475 millions de dollars redistribués en fonction des résultats obtenus. Un modèle de répartition élaboré en collaboration avec l’Association européenne des clubs (ECA), afin d’assurer une juste rémunération en fonction du niveau et du palmarès des participants.

L’objectif de la FIFA est de faire de cette Coupe du Monde des Clubs un événement incontournable du calendrier footballistique. Gianni Infantino, président de l’instance, a par ailleurs insisté sur l’impact mondial de cette initiative : "Le modèle de distribution reflète le sommet du football de clubs et représente le plus grand prize money jamais attribué sur un tournoi de ce format. En plus des primes versées aux clubs, nous avons mis en place un programme de solidarité visant à injecter 250 millions de dollars supplémentaires dans le football mondial."

27 mars 2025