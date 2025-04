Le tournoi national tennis aborde sa phase finale

Le tournoi national de tennis est entré dans sa phase finale depuis hier. Du 22 au 25 avril 2025, les meilleurs joueurs de tennis de différentes catégories d’âge entre 12 et 18 ans, filles et garçons se retrouvent au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo pour l’ultime compétition qui permettra aux meilleurs jeunes joueurs de se mettre en valeur pour l’année 2025.

Au total 117 jeunes joueurs (filles et garçons) venus des différentes ligues départementales prennent part à la compétition.

Durant 3 jours, les jeunes joueurs s’affronteront pour se faire une place sur le podium.

A l’issue de la 1ère journée de compétion, les ambitions des uns et des autres chez les filles comme chez les garçons se font remarquer. La compétion se poursuit avec les quarts de finales et les demies finales ce jeudi, les finales dans les différentes catégorie d’âge auront lieu le vendredi prochain.

Les résultats du mardi 22 avril

Ogoundélé Kézin bat Tankpinou Bernard 6-0/6-0

Toosogbo Fidil bat Houssou Jériel 3-6/6-4/12/10

Zannou Victorin bat Abibou Boladé 6-0/6-0

Toosogbo Marc bat Affolabi rayane 6-0/6-0

Diong Soly bat Hounsa Jean 6-0/6-1

Kouagou Audney bat Afogbolo Fabrise 6-0/6-1

De-Souza Ange bat Moussi Agboka Arid 6-0/6-0

Allowakinnou Michel bat Djomakin Alexis 6-0/6-0

Saïzonou Pascal bat Sege gabriel 6-2/6-1

Tchakpala Basile bat Adeothi Yaassir6-2/6-1

Marete Gaël bat Ahomiba Varane 6-0/6-0

Bebo Ange bat Tcheki David 6-0/6-0

Ahouansou Amour bat Gnonlonfoun Rayane 6-3/6-3

Gnonlonfoun Péniel bat Houssa Isaac 6-3/6-0

Segodo Paul bat De-souza Peace 6-4/2-6/10-6

Dossou Elysée bat Avocetien Gyan 6-4/2-6/10-6

Ide Mawal bat Youssouf amdane 6-0/6-0

Gandji Abraham bat Kokodoko Anselme 6-0/6-0

Abokou Joseph bat Kodjo Pascal 6-1/6-2

Kiki Vianey bat Mededji Mathis 6-3/6-4

Mathe Emmanuel bat Houssou Espoir 6-3/3-6/10-7

Dahouan Arnaud bat Monnou Norbert 5-7/6-8/10-4

Bemba Diallo Taweb bat Segodo Gilchrist 5-7/6-3/12-10

Agoun Rodolph bat Tcheki Keli 6-4/6-2

