Le tournoi national de l’Espoir révèle de jeunes talents

Les rideaux sont tombés au stade Charles de Gaulle de porto-Novo sur le tournoi national de l’Espoir. La compétition a regroupé les meilleurs jeunes filles et garçons de moins de 12 et 18 ans issus des compétitions régionales. Après 4 jours de compétition plusieurs jeunes talents se sont révélés

Le tournoi national de l’Espoir a regroupé pendant 4 jours les meilleurs jeunes de moins de 12 et 18 ans pour une compétition qui donne le coup d’envoi d’une nouvelle saison sans repos. Ils sont au total 105 jeunes joueurs de tennis dont 46 filles et 59 garçons à prendre part à ce tournoi.

Durant 4 jours les jeunes joueurs se sont défiés pour révéler leur talent. La compétition a pris fin par les différentes finales. Ainsi, en finale des U18, Morgan Segodo s’est imposé devant Cédric Gandonou 6-0/6-3. Tout heureux d’avoir remporter la finale Morgan Sègodo rêve d’une grande carrière de tennis « C’est ma dernière année. mon objectif c’est de jouer les tournoirs séniors et essayer de remporter beaucoup de matches parce que je vise le haut niveau », a-t-il indiqué.

Le secretaire générale de la Fédération béninoise de tennis Bruno Danhouan très satisfait a expliqué le but de ce tournoi « Ces tournois que nous organisons permettent de préparer les jeunes pour le championnat de zone. Ce championnat permet de qualifier les meilleurs de la zone. », a fait savoir monsieur Danhouan. Il a par la même occasion annoncé que « tous les joueurs béninois auront leur licence et elle est gratuite pour les filles ».

Soulignons que le tournoi de l’espoir est réservé aux jeunes joueurs des catégories U12 et U18. Il a permis aux responsables de détecter les jeunes les plus prometteurs qui seront accompagnés.

Le classement finale à l’issue du donne les résultats ci-après.

Chez les 12 ans et moins filles

4e Chabi Amrath (Atacora)

3e Odinsi Peace (Atlantique)

2e Narété Naomie (Atacora)

1ere Gisèle Honfoga (Atlantique)

12 ans et moins garçons

4e Bebo Juvenal (Atacora)

3e Hongnonhoui Moustapha (Atlantique)

2e Danhouan Améad (Atlantique)

1er Ogoun Rodolphe (Atlantique)

18 ans et moins filles

4e Harmonie Danhouan (Atlantique)

3e Togbé Vanessa (Atlantique)

2e Gankpotchého ... (Atlantique)

1ere Honfoga Eléaza (Atlantique)

18 ans et moins garçons

4e Gandonou Béni (Atlantique)

3e Sodjou Valence (Atlantique)

2e Cédric Gandonou (Atlantique)

1er Morgan Segodo (Atlantique)

29 décembre 2022 par