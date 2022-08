Le rôle du Chef Quartier dans la délivrance du certificat de résidence

Au Bénin, l’attestation de résidence n’est plus délivrée par le chef de quartier. Mais le CQ a un rôle à jouer dans sa délivrance, selon le gestionnaire mandataire de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP), Cyrille Gougbédji.

Les Chefs de Quartiers ou Villages ont été dessaisi de la délivrance des attestations de résidence depuis la réforme liée à la mise en place des registres communaux mais ne sont pas écartés du processus.

« Si je (le citoyen) demande un certificat de résidence, le chef de quartier ne peut plus me le délivrer. Mais il va me remettre un papier. Ce papier va renseigner des informations du citoyen. (…) Le papier sera présenté à l’unité communale d’identification qui est le détachement technique de l’ANIP auprès des mairies », a expliqué selon le gestionnaire mandataire de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP), Cyrille Gougbédji, mercredi 03 août 2022, lors des échanges entre l’ANIP et les acteurs politiques sur la réalisation de la Liste électorale informatisée (LEI).

Le nouveau rôle des CQ leur sera expliqué lors des rencontres prochaines de l’Anip dans les communes, selon le gestionnaire mandataire de l’Anip.

M. M.

4 août 2022 par