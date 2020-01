Le projet de Contournement Nord-Est de Cotonou redéfinit

‘’Redéfinir le tracé du contournement Nord-Est de la ville de Cotonou’’, c’est l’une des décisions prise en Conseil des ministres ce mercredi 15 janvier 2020 par le gouvernement du président Patrice Talon. L’objectif visé est de tenir compte de la nouvelle configuration de réalisation de l’ouvrage, et d’éviter au maximum la démolition des habitations situées dans l’emprise initialement définie.

Les études complémentaires selon le Conseil des ministres, consistent à faire des investigations plus approfondies en géotechnique en vue de fiabiliser les sources de matériaux pour remblais courants et granulaires. Il s’agit aussi d’étudier les possibilités de dragage de matériaux à partir du lac Nokoué et de la mer. Il est recommandé d’assister le maître d’ouvrage dans la gestion du projet, notamment sa répartition en lots, la planification et l’organisation à mettre en place dans le cadre des nouvelles options d’exécution.

Le consultant EGIS International qui avait initialement réalisé les études d’aménagement du contournement Nord-Est et des berges de la lagune de Cotonou a été retenu pour conduire les études complémentaires.

F. A. A.

15 janvier 2020 par