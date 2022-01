Le projet de la GDIZ présenté aux acteurs économiques

Sessions de présentation suivies d’une visite guidée de la GDIZ-Glo-Djigbé Industrial Zone aux différents acteurs économiques du Bénin. La première session a réuni ce vendredi 14 janvier 2022, les membres du Conseil National du Patronat du Bénin (CNPB), de la Confédération Nationale des Employeurs du Bénin (CONEB), de l’Ordre National des Architectes et Urbanistes du Bénin (ONAUB), et de l’Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers du Bénin (APBEF).

Une série de sessions de présentation suivies d’une visite guidée de la zone aux différents acteurs économiques du Bénin. Elle est organisée par APIEx Bénin et la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI BENIN SA) afin de promouvoir la GDIZ - Glo-Djigbé Industrial Zone. L’objectif de ces sessions selon l’APIEx Bénin est de permettre aux acteurs de comprendre et d’assimiler le projet de construction de la zone ; de découvrir le niveau d’évolution des travaux ; les prochaines étapes ainsi que les délais d’exécution, d’estimer l’impact des mutations qu’engendre le développement de la zone sur l’économie béninoise et d’apprécier les opportunités de la zone économique.

A.A.A

15 janvier 2022 par ,