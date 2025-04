La phase écrite du concours de recrutement d’opérateurs de drones lancé par l’armée béninoise a démarré ce jeudi 24 avril 2025. Environ 396 candidats ont affronté les différentes épreuves.

Le processus de recrutement des opérateurs de drones a démarré. L’initiative qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’armée à contenir la menace terroriste vise à « sélectionner de jeunes béninois qualifiés, réputés dans le maniement des drones, des personnes motivées et aptes à contribuer efficacement aux missions de surveillance, de reconnaissance et de renseignement par le biais de ces technologies de pointe ».

Selon le Chef d’État-Major de l’Armée de terre, le Général de division Abou ISSA, sur les 100 postes à pourvoir, environ 500 candidatures ont été enregistrées, et 396 dossiers ont été sélectionnés.

Pour la phase écrite qui a démarré, ce jeudi 24 avril 2024, les candidats ont affronté des épreuves combinées de français, maths, physique, des tests technologiques et psychotechniques.

Les candidats inscrits à Cotonou et à Porto-Novo ont composé au CEG Sainte Rita. Ceux de Bohicon et de Lokossa ont affronté les différentes épreuves au Lycée Houffon d’Abomey, tandis que les candidats inscrits à Parakou et Natitingou ont composé au lycée Mathieu Bouké de Parakou.

Après cette phase écrite, suivront les phases pratiques, sportive et la visite médicale, a informé le Général de division Abou ISSA.

Pour lui, disposer d’un drone fait partie d’une stratégie d’adaptation et de modernisation des Forces Armées, en intégrant des équipements innovants pour renforcer la capacité de détection et d’intervention rapide face aux menaces terroristes.

