Le procès de Casimir Kpedjo reporté au 10 décembre

Prévu pour ce lundi 10 août 2020 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), le procès du journaliste Casimir Kpédjo n’a pu avoir lieu. Il a été reporté au 10 décembre prochain par les juges de la juridiction spéciale.

A l’origine de ce report, l’absence de la partie civile et de l’agent judiciaire. Casimir Kpedjo, directeur de publication du journal Nouvelle Économie est poursuivi dans une affaire qui l’oppose au ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni. Il est accusé d’avoir diffusé de « fausses informations » sur la croissance économique au Bénin dans les numéros 126 et 127 de son journal. Arrêté le 18 avril 2019 et libéré sous convocation quelques jours plus tard après sa présentation au procureur de la CRIET, son procès devrait reprendre ce lundi 10 août après plusieurs reports.

F. A. A.

10 août 2020 par