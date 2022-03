Le prix du pain passe à 150 FCFA

La baguette de pain ne sera plus vendue à 125 francs CFA. Réunies en assemblée générale extraordinaire conjointe, ce mardi 15 mars 2022, l’Association des promoteurs et exploitants de boulangerie des départements de l’Atlantique et du Littoral (APEB Atl-Lit) et celle des départements de l’Ouémé et du Plateau (APEBDOP) ont décidé de vendre le pain désormais à 135 francs CFA en gros, et à 150 FCFA en détail.

La décision d’augmentation du prix de pain, selon le communiqué rendu public au terme des assises de l’Association des promoteurs et exploitants de boulangerie de l’Atlantique, du Littoral, de l’Ouémé et du Plateau, a été prise conformément à l’arrêté du 16 septembre 2008.

A travers le même communiqué, les boulangers des 04 départements interdisent la production de petits pains à « titre commercial ».

La hausse du prix du pain s’explique par l’augmentation du prix de certains intrants dont le blé.

