A travers un communiqué en date du mercredi 26 août 2020, le parti « Les Démocrates » a réagi face aux informations relatives aux notifications reçues du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique pour l’enregistrement de la formation politique.

Selon le communiqué signé de son président Eric Houndété, le parti de l’opposition « Les Démocrates » n’a encore reçu aucune notification du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique (MISP) depuis le dépôt de son dossier le 29 juillet 2020.

Sur les réseaux sociaux, il a été publié que « le ministère de l’intérieur et de la sécurité aurait notifié au Parti des observations relatives à la non démission du parti FCBE de certains membres fondateurs du parti ‘’Les Démocrates’’ ».

« S’il est vrai que des militants auraient été incorporés au parti FCBE créé le 12 septembre 2019 sans même qu’ils en soient informés ni qu’ils n’aient fourni de dossiers y relatifs, il est tout aussi curieux d’observer la grande campagne autour de ces fausses informations jamais démenties par le MISP cité comme auteur desdites informations », souligne Eric Houndété.

A en croire le président du parti, « les dossiers déposés au MISP ont fait l’objet d’une étude minutieuse par les équipes techniques du parti ». Toutefois précise-t-il, les éventuelles observations qui pourraient être notifiées seront corrigées.

Le parti « Les Démocrates » rassure les militants et leur demande de rester sereins. « Les dossiers de déclaration administrative ont été confectionnés selon les règles de l’art et le récépissé sera obtenu ; c’est un droit », ajoute M. Houndété.

27 août 2020 par