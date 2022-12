Le nombre de bénéficiaires de cantine scolaire a doublé (Wadagni)

Se prononçant à l’occasion de la plénière consacrée au vote du budget de l’Etat exercice 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo, le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald WADAGNI a salué la collaboration constructive entre le gouvernement et les députés de la 8e législature. Sous cette législature, le nombre d’enfants bénéficiaires du programme de cantine scolaire a plus que doublé.

De 400.000 en 2019, le nombre d’enfants bénéficiaires du programme de cantine scolaire est passé à environ un million en 2022. Le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald WADAGNI a félicité la représentation nationale pour la collaboration constructive avec le pouvoir exécutif.

A travers le programme des cantines scolaire, un million d’enfants ont accès à de la nourriture. Ce qui a permis de les maintenir à l’école, et d’améliorer leur capacité à développer leur intellect. Ces acquis selon le ministre WADAGNI n’ont pas de prix. Et le gouvernement ne saurait atteindre ces résultats sans l’accompagnement des députés de la 8e législature.

Outre le programme de cantine scolaire, plusieurs autres actions phares ont été réalisées sous la 8e législature dans divers secteurs pour le bonheur des populations. Le ministre d’Etat a évoqué à titre illustratif, la réalisation et l’ouverture de pistes rurales, l’’accès à l’eau potable pour tous, etc.

La 8e législature est en fin de mandat. Elle sera remplacée par les députés qui seront élus au terme des législatives du 08 janvier 2023.

F. A. A.

1er décembre 2022 par