Le message de Mounié aux joueurs sans clubs

Capitaine de l’équipe nationale, Steve Mounié a envoyé un message clair à ses compatriotes qui jusque-là, sont sans clubs.

Durant la trêve internationale de septembre, grande a été la surprise pour plusieurs de voir figurer sur la liste de Gernot Rohr des joueurs comme Jordel Dossou et Saturnin Allagbé. Ces deux éléments qui ont été un temps, piliers du onze national, sont aujourd’hui en grande difficulté. Alors que le marché des transferts est déjà à son terme, les deux internationaux sont toujours sans clubs.

De quoi déjà émettre un doute sur leur présence lors de la prochaine trêve en Octobre. Déjà, le capitaine des Guépards s’en soucie. Steve Mounié appelle ses compatriotes à vite se trouver un club dans l’objectif d’avoir du rythme alors que les 3e et 4e journées des éliminatoires CAN 2025 s’approchent déjà.

"Il faut qu’ils essaient de trouver un club pour pouvoir avoir du temps de jeu et pouvoir avoir du rythme", a déclaré l’attaquant du FC Augsbourg et relayé par le journaliste Urbain Zannou. On espère que le message est passé.

12 septembre 2024