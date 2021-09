Le match Bénin-RDC démarre à 14 h ce lundi

Dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires à la Coupe du monde de football Qatar 2022, les Ecureuils du Bénin reçoivent l’équipe de la République Démocratique du Congo ce lundi 06 septembre 2021.

Le match Bénin contre la RDC démarre à 14 h, heure de Cotonou. La rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 se jouera à huis clos.

Les supporteurs des Ecureuils du Bénin peuvent suivre le Onze national devant leur écran.

Les joueurs béninois vont porter le maillot jaune lors de la rencontre et le gardien de but (Saturnin Allagbé) sera vêtu de rose.

L’équipe de la RDC joue en maillot blanc.

Pour cette rencontre, les Ecureuils du Bénin se composent des 11 entrants qui avaient affronté les Barea de Madagascar. Il s’agit de Saturnin Allagbé dans les buts, Khaled Adenon (défense), Cédric Hountondji (sur le flanc droit), Youssouf Assogba, Melvyn Doremus, Jordan Adéoti (milieu de terrain), Matteo Ahlinvi, Rodrigue Kossi et des attaquants Désiré Azankpo, Cebio Soukou, Steve Mounié.

