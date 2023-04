Le maire de Copargo et deux adjoints visés par un vote de défiance

Ignace Ouorou, le maire de Copargo et ses adjoints sont désormais sur des sièges éjectables. Dans une correspondace adressée le 24 avril 2023 au préfet de la Donga , 9 conseillers de la commune de Copargo demandent à l’autorité de convoquer une session de vote défiance à l’encontre du maire de la Commune de Copargo et de ses deux adjoints.

Le maire « s’illustre particulièrement dans la commission de fautes lourdes avec récidives en complicté avec ses deux adjoints. (...) par la violation des dispositions de l’article 119 de la loi N°2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l’administration territoriale et ses décrets d’application (...) », ont dénoncé les 9 Conseillers.

La correspondance précise que le maire Ignace Ouorou et ses adjoints Zacari Wiode et Imorou Ambani ont perdu la confiance du parti sous la bannière duquels ils avanient élus.

