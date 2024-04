Les travaux d’assainissement pluvial réalisés à 66,18%

A deux ans de la fin de sa mise en œuvre, le Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou est presque réalisé.

Projet phare du Programme d’Action du Gouvernement initié en réponse aux inondations récurrentes dans la ville de Cotonou, le Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) avance à grands pas.

Les travaux sont déjà à un taux d’exécution global de 66,18%.

Les ouvrages à réaliser dans le cadre de ce programme sont, entre autres, la construction de 46 000 ml de collecteurs ; la construction de 90 000 ml de collecteurs secondaires et de caniveaux latéraux de rues ; l’aménagement et le pavage de 49 000 ml de rues ; l’aménagement de 7 bassins de rétention ; l’acquisition d’équipements pour la collecte de déchets solides ; la reconstruction et l’équipement de l’école des sourds à Vèdoko 2 ; la reconstruction et l’équipement de l’école primaire publique de Vêdoko 2 ; la reconstruction et l’équipement de laboratoire type centre de santé communautaire.

La durée de mise en œuvre des travaux démarrés en février 2020 est de 6 ans.

La SIRAT est en charge de la mise en œuvre.

Le programme comprend 6 projets et couvre 34 bassins et sous bassins des 50 que compte la ville de Cotonou.

Les arrondissements et quartiers couverts par le programme ?

1. Banque Mondiale

• 4ème arrondissement : Enangnon, Fifadji Houto

• 10ème arrondissement : Fifadji, Vossa, Missèkplé, Gbénonkpo, Midédji

• 12ème arrondissement : Aïbatin, Fidjrossè Kpota, Fiyégnon Houta

• 13ème arrondissement : Ahogbohouè

2. Banque Africaine de Développement

• 6ème arrondissement : Gbedjromédé, Agata et Ahouansori Agué

• 10ème arrondissement : Midédji, Missogbé, Yénawa et Missékplé

3. Banque Ouest Africaine de Développement

• 1er arrondissement : Finangnon, Tokplégbé

• 2ème arrondissement : Minontchou, Gankpodo, Kpondéhou, Yénawa

• 3ème arrondissement : Agbodjèdo

• 9ème arrondissement : Menontin, Zogbohouè

• 12ème arrondissement : Cadjèhoun Agounhouga, Cadjèhoun Azalokogon, Haie vive cocotier, Fiyégnon Jacqot, Fidjrossè Centre, Akogbato, Vodjè kpota

4. Banque Islamique de Développement

• 5ème arrondissement : Bokossi, Missèbo, Missité, Avlékété, Tokpa, Mifongou, Gbèdiga, Gbèdomidji, Awanlèko, Zongo Gbédokpo, Zongo Ehuzu, Zongo Nima

• 12ème arrondissement : Fidjrossè Kpota, Aïbatin,

• 13ème arrondissement : Ahogbohouè, Agla,

5. Banque Européenne d’Investissement

• 3ème arrondissement : Gbénonkpo, Adjégounlè

• 4ème arrondissement : Gbèdjèwin, Fifatin, Sodjèatinmè Centre, Sodjèatinmè Est, Sodjèatinmè Ouest, Midombo

• 6ème arrondissement : Towéta 1, Towéta 2, Aïdjèdo 4, Ladji, Djidjè1, Djidjè 2, Misséssin

6. Agence Française de Développement

• 4ème arrondissement : N’vènanmèdé, Irédé

– 13ème arrondissement : Akplomey 1, Akplomey 2, Agla Centre, Agla Figaro, Kindonou, Godomey gare

27 avril 2024 par ,