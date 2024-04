Les organisations syndicales haussent le ton après la marche non autorisée

Les bureaux de trois organisations syndicales menacent d’aller en grève après l’interpellation de leurs militants et secrétaires généraux. Ils l’ont fait savoir à travers une déclaration après la marche non autorisée de ce samedi 27 avril 2024.

Les bureaux de la Confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB), de la Confédération des syndicats autonomes (CSA-Bénin), et de la Confédération des organisations syndicales indépendantes (COSI-Bénin) annoncent une grève pour réclamer la libération de leurs militants et responsables suite à la marche non autorisée de ce samedi 27 avril 2024.

A travers une déclaration publiée ce samedi, ils dénoncent « l’acharnement du gouvernement contre les libertés syndicales et son intention de bâillonner les travailleurs ».

Les bureaux des trois organisations syndicales exigent « la libération immédiate et sans conditions » de tous leurs camarades « arbitrairement arrêtés ». Ils invitent les travailleurs à « se tenir prêts pour arracher leur liberté de la tyrannie gouvernementale ».

« Les grands mots d’ordre seront donnés d’ici demain si tous les camarades sans exception ne sont pas libérés », avertissent les bureaux de la COSI-Bénin, de la CGTB, de la CSA-Bénin dont les secrétaires généraux, Noël Chadaré, Moudachirou Bachabi, et Anselme Amoussou ont été interpellés lors des manifestations ce samedi 27 avril.

