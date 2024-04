La SIPI-BENIN engage des actions phares au profit des victimes

Grâce à son dispositif d’alerte interne, la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’exploitation, de l’aménagement et de la promotion de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) a détecté des anomalies dans un processus de recrutement au sein des unités de transformation installées à la GDIZ. Au terme des investigations à l’interne, les mis en cause ont été interpellés et confiés à la police.

Soucieuse de maintenir un environnement de travail sain et d’éviter de tels incidents dans l’avenir, la SIPI-BENIN a envisagé des actions. Le directeur général à travers un communiqué mardi 30 avril 2024, a rassuré toutes les parties prenantes et tous les travailleurs à la GDIZ, que la structure dont il a la charge, a pris « la pleine mesure de la situation », et reste déterminée à « agir avec diligence et transparence pour la résoudre ».

