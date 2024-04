Plusieurs manifestants dont des syndicalistes interpellés à Cotonou

La marche pacifique contre la cherté de la vie à Cotonou n’a pas pu se dérouler samedi 27 avril 2024. Un détachement de forces de défense et de sécurité est déployé sur les lieux pour empêcher l’initiative des centrales et confédérations syndicales.

Des arrestations à la marche pacifique organisée par les centrales et confédérations syndicales ce samedi 27 avril 2024. Près d’une vingtaine de personnes ont été arrêtées par la police à Cotonou. On dénombre parmi eux, trois responsables d’organisations syndicales, Anselme Amoussou de la CSA-Bénin (Confédération des syndicats autonomes), et Moudachirou Bachabi de la CGTB (Confédération générale des travailleurs du Bénin) et Noël Chadaré (Secrétaire Général de (Cosi-Bénin).

Jeudi 25 avril 2024, le préfet du Littoral à travers un communiqué a invité les organisateurs de la marche à se conformer aux dispositions légales en vigueur dans le pays. Ils devraient selon l’autorité préfectorale, obtenir une autorisation.

Du côté des marcheurs, on informe que toutes les formalités administratives pour l’organisation de la manifestation été accomplies.

Cet incident qui intervient à la veille de la Fête du travail risque d’avoir des conséquences sur les prochaines négociations entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

F. A. A.

