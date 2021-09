Le journaliste William Gnihatin n’est plus

La mort a encore frappé ce jeudi 09 septembre 2021 le secteur des médias.

Comlan William Gnihatin, journaliste et promoteur de la chaîne web Soleil d’Afrique TV a rendu l’âme dans la matinée de ce jeudi 09 septembre 2021.

Le journaliste-réalisateur Tv est mort des suites d’une crise d’asthme, selon les informations.

William Gnihatin est un journaliste spécialisé des questions environnementales. Il a officié dans plusieurs chaînes dont Golfe TV, Sodjo TV, BB24 et la radio privée Alliance FM.

William Gnihatin a œuvré aux côtés de l’Organisation non gouvernementale Nature Tropicale, à la préservation des espèces protégées ou menacées.

Comlan William Gnihatin est décédé dans sa 45è année. Il est père de quatre enfants.

M. M.

