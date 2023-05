Le gouvernement recrute pour le Projet « Résilience des Mangroves »

Le ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du Développement Durable, à travers la Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC), a lancé à appel à candidatures pour plusieurs postes dans le cadre du Projet « Résilience des Mangroves ». La date limite du dépôt des dossiers de candidatures est fixée au 5 juin 2023.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Renforcer la résilience des systèmes humains et naturels au changement climatique à travers la conservation et l’utilisation durable des écosystèmes de mangrove dans le sud du Bénin », il a été lancé un avis de recrutement. Il s’agit de : Un (1) Coordonnateur National de Projet (CNP) , Un (1) Responsable Administratif et Financier (RAF), Trois (3) Assistants de terrain pour les Pôles de Mangroves (APM), Un (1) Expert en Planification, Suivi et Évaluation (PSE), Un (1) Expert en communication à temps partiel (SCOM), Un (1) Spécialiste en Genre et Inclusion Sociale (GIS).

Les candidats intéressés sont invités à déposer leurs dossiers de candidatures au Secrétariat de la Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse le lundi 5 juin 2023 à 11H 00 min au plus tard, sous plis fermé portant la mention « Candidature pour l’Unité de Gestion du Projet "Résilience des Mangroves ».

La description des postes et les qualifications requises sont à consulter sur le site https://www.cadredevie.gouv.bj

POSTES OUVERTS ET QUALIFICATIONS REQUISES

