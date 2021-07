Le gouvernement prend des mesures contre les inondations

Le gouvernement béninois a validé mercredi 14 juillet 2021 en Conseil des ministres, des mesures de protection civile contre les inondations et autres aléas de l’année 2021.

Face aux conséquences des aléas climatiques, le gouvernement a décidé de renforcer les mesures de protection civile contre les inondations et autres aléas de l’année 2021. « Selon les prévisions des instances spécialisées, les inondations de cette année pourraient faire plus de dégâts en raison du contexte de la pandémie de Covid-19 », informe le compte rendu du Conseil des ministres.

Aussi, les orages et vents forts enregistrés en mai et juin 2021 ont-ils décoiffé des toits de salles de classes et d’habitations dans plusieurs localités du pays.

Le Conseil a donc validé les mesures de renforcement de la protection civile des populations et instruit les ministres concernés de mettre à disposition les moyens subséquents.

