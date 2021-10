Le gouvernement décidé à lutter contre le trafic de drogue

Les saisies de produits psychotropes se multiplient au Bénin ainsi que les arrestations de personnes impliquées dans le trafic de drogue.

Plusieurs affaires de drogue ont été révélées au public en moins de cinq ans. Il y a eu l’affaire des 18 kg de cocaïne découverts en 2016 dans les conteneurs de l’homme d’affaires Sébastien Ajavon.

Trois (03) tonnes de drogue dissimulées dans une cargaison de riz à destination de Cotonou ont été découvertes en novembre 2019 au port de Montevideo en Uruguay. Sur cette saisie, il n’y a aucune arrestation. Fausses identités, utilisation de prête-noms, et autres ont permis aux trafiquants de brouiller les pistes.

Dans une autre affaire mettant à nu 150 kg de drogue découvert dans des conteneurs de sucre en 2021, plusieurs personnalités ont été interpellées. Il s’agit du Pdg de la société Sonimex et du commissaire en charge de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et Précurseurs (OCERTID), qui sont en attente de jugement par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet).

« Une enquête minutieuse et une traque discrète ont permis de localiser un magasin à Ekpe PK10 dans la commune de Sèmè-Kpodji, où était entreposé le stock de produits suspects », a informé Mario Metonou, Procureur spécial près la Criet, lundi 30 septembre 2021. Ainsi, 2,5 tonnes (2575, 35 kg) de drogue sont saisies.

Ces saisies récurrentes de grande quantité de drogue sont le signe qu’une lutte implacable est menée contre le trafic des stupéfiants au Bénin.

« Le Président Patrice Talon et tout son gouvernement font de la lutte contre le trafic des stupéfiants au Bénin, leur cheval de bataille. C’est dans ce sens que la Criet travaille inlassablement à travers ses décisions afin que le Bénin ne soit pas une plateforme tournante de la drogue », a indiqué le Directeur de cabinet du Ministre de la Justice et de la Législation, Gilbert Ulrich Togbonon, le 30 juillet 2021, lors de la destruction de 4,7 tonnes de stupéfiants dont 613 Kg de cocaïne et d’héroïne.

Le Bénin serait-il devenu la plaque tournante du trafic international ?

La tolérance ’’zéro", c’est sous ce prisme que doit être analysée les saisies récurrentes de drogue en grande quantité effectuées au Bénin depuis l’avènement du gouvernement du président Patrice Talon.

M. M.

2 octobre 2021