Le gardien des Écureuils en fin de carrière

Le gardien de but des Écureuils du Bénin, Fabien Farnolle, a annoncé la fin de sa carrière professionnelle ce mercredi 23 mars 2022.

Fabien Farnolle, gardien de buts, quitte les Écureuils du Bénin. « Oui, on peut le dire. C’est fini ma carrière de gardien de but », a indiqué Fabien Farnolle, désormais ex gardien de but des Écureuils ce mercredi 23 mars. Le gardien de but confie avoir vécu de belles expériences en sélection nationale.

Une carrière d’entraîneur est envisagée par l’international béninois. Le gardien de 37 ans de Clermont foot est en formation avec comme spécialité “entraîneur de gardien de but”.

M. M.

24 mars 2022 par ,