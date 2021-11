Le fonctionnement continu de la justice est assuré (S. Quenum)

Le ministre de la justice, Séverin Quenum s’est prononcé ce mardi 09 octobre 2021 sur la grève des avocats.

La tenue des audiences devant les juridictions est perturbée sur tout le territoire national depuis lundi 8 novembre et ce jusqu’au mercredi 10 novembre du fait de la grève de 72h déclenchée par l’Ordre des Avocats du Bénin.

« Ce mot d’ordre de boycott, destiné à perturber le bon fonctionnement du service public de la justice, a été déclenché sans discussion préalable avec la Chancellerie sur les préoccupations qui le motivent », a déploré le ministre de la justice dans un communiqué en date du 09 novembre 2021. Le Garde des Sceaux rassure les justiciables de ce que les « dispositions nécessaires en vue d’assurer le fonctionnement continu du service public de la justice » ont été prises.

Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Bénin a lancé boycott de toutes les audiences, devant toutes les juridictions sur l’ensemble du territoire à la suite d’une situation lié à leur collègue, Me Enosch Chadaré, qui aurait été « violenté, son téléphone et son porte-carte contenant sa carte professionnelle, arrachée, et lui-même conduit manu militari au Commissariat de police d’Ekpè » alors même que celui-ci se rendait auprès de l’un de ses clients interpellé dans une affaire de drogue.

