Le décodeur CANAL+ vendu à 5000 FCFA à partir de la formule ACCESS

A l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN TOTAL ENERGIES Cameroun 2021) qui démarre dimanche prochain, le Groupe CANAL+ casse ses prix. Le décodeur HD sera vendu au prix promotionnel de 5000 FCFA à partir de la formule ACCESS dès ce vendredi 07 janvier. Les nouvelles offres de CANAL+ ont été présentées dans l’après-midi de ce jeudi 06 janvier 2022 au cours d’une conférence de presse à la boutique de St Michel à Cotonou.

Permettre à toute la population de profiter du meilleur de la télévision en cette période de la CAN TOTAL ENERGIES Cameroun 2021, c’est l’objectif du Groupe CANAL+. Le décodeur sera vendu du 07 au 31 janvier 2022 au prix de 5000 FCFA à partir de la formule ACCESS. Tout réabonnement à partir de 5000 FCFA qui donne droit à la formule TOUT CANAL+ qui coûte 40.000 FCFA, en cours depuis le 1er janvier, est prolongé jusqu’au 31 janvier.

Ces offres promotionnelles sont disponibles dans toutes les boutiques CANAL+, les points de vente agréés, au service Moov Money, et dans la limite des stocks.

Selon Pierre Muhlbach, directeur des ventes, la CAN Cameroun 2021 sera marquée par deux étapes. La première démarre dans la soirée de ce jeudi avec des reportages sur Samuel Eto’o, une figure emblématique du football africain. Deux reportages seront diffusés chaque soir sur la vie du nouveau président de la Fédération camerounaise de football du jeudi 06 au samedi 08 janvier 2022, a confié le directeur des ventes.

La 2ème étape selon le directeur des ventes, concerne les évènements de la CAN. Tous les matchs, tous les évènements (ouverture, clôture, diverses émissions, analyses, décryptages, etc.) seront diffusés en direct et en intégralité sur la chaîne CANAL+ SPORT1, en HD et en Live.

A l’entame de la conférence, Barnes P. Vidjannagni, responsable communication, a formulé au nom de tout le personnel de CANAL+, les vœux de nouvel an à toute la population.

